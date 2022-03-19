Латвийцы могут пожертвовать экипировку для добровольцев в армии Украины

Многие жители Латвии помогают украинцам — отправляют гумпомощь или жертвуют денежные средства. В свою очередь, магазин военной экипировки в Риге предлагает латвийцам жертвовать вещи для добровольцев, которые защищают Украину. Об этом пишет Rus.LSM.lv.
Директор магазина Militaryshop Армандс Икалис рассказал, что жители могут пожертвовать военную и туристическую экипировку, а также медицинскую помощь. Вещи можно принести в магазин на улице Бривибас 132, а сотрудники Militaryshop отвезут их в Украину.
По словам Армандса, приносить можно все, что необходимо для оказания первой помощи. Не будут лишними и одежда с обувью, а также термобелье, спальные мешки, рюкзаки, балаклавы.
Дальше вещи сотрудники магазина везут в Украину. Иногда Армандс везет их сам, на этих выходных он отправится на украинскую границу в третий раз. Экипировку можно передать прямо на границе, захватить с собой беженцев и поехать обратно в Латвию. По словам Армандса, дорога занимает примерно сутки.
"У меня очень много знакомых, которые добровольно защищают свою страну. И мы доставляем помощь тем, кому она действительно нужна. Насколько хватает ресурсов и энергии, настолько и помогаю. Конечно, я не идеальный, я человек и делаю ошибки, что-то не получается. Но как можем, помогаем, потому что хочется, чтобы все это быстрее закончилось. Каждый человек может немного помочь. Кому-то кажется: "ну что я тут одну сумку принесу, это никому не поможет или пожертвую пять евро". Но из маленьких вещей получаются большие. Это командная работа. Я лично заинтересован в том, чтобы это закончилось. У меня там живет много близких людей. И, к сожалению, есть умершие", — рассказал Армандс Икалис.