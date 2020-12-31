Латвийцы могут записаться на самоизоляцию в трех гостиницах Риги

На данный момент жители Латвии могут записаться на софинансируемую государством самоизоляцию из-за Covid-19. Желающих разместят в одной из трех рижских гостиниц: Rixwell Elefant Hotel, Rija VEF Hotel и Rixwell Terrace Design.

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Как сообщает LETA, в Rixwell Elefant Hotel доступен 71 номер, в Rija VEF Hotel — 90 номеров, а в Rixwell Terrace Design — 18 номеров.

Поддержка будет оказываться до марта 2021 года, на эти цели из бюджета планируется выделить 2,17 млн евро.

80% расходов на проживание в гостинице, но не более 35 евро в сутки, будет покрывать государство, 20% — сам человек. Предполагается, что больные Covid-19 и контактные лица будут проводить в гостинице 14 дней, в отдельных случаях срок может быть продлен еще на 14 дней.

Поддержка будет предоставляться в виде ваучеров физическим лицам. Получатели ваучеров смогут выбрать наиболее подходящую для себя или ближайшую к месту жительства гостиницу из списка на сайте Латвийского агентства инвестиций и развития.