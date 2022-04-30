Латвийцы пожертвовали 220 тысяч евро на здоровье детей беженцев
Foto: AFP/Scanpix/LETA

С начала февраля фонд Детской больницы получил от латвийцев пожертвования на сумму в 220 тысяч евро. Средства используют, чтобы оказывать медицинские услуги детям украинских беженцев. Об этом агентству LETA рассказала представительница фонда Линда Анна Далдере.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Фонд оказывает психо-эмоциональную поддержку детям до десяти лет и их семьям, оплачивает работу детского психолога из Украины, а также оплачивает занятия с терапевтом и логопедам четырем украинским детям с расстройствами аутического спектра.

Также фонд помогает координировать получение медицинских, а иногда и социальных услуг — например, помогает найти семьям маленьких пациентов временное жилье недалеко от больницы.

Фонд оплачивает транспортные расходы на посещение больницы, а также привлекает партнеров, которые оплачивают не компенсируемые медикаменты. Благодаря пожертвованиям фонд может оказывать украинским детям такую же медицинскую помощь, которая доступна латвийским детям.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Устойчивость бизнеса&nbsp;— "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса