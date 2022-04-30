Латвийцы пожертвовали 220 тысяч евро на здоровье детей беженцев

С начала февраля фонд Детской больницы получил от латвийцев пожертвования на сумму в 220 тысяч евро. Средства используют, чтобы оказывать медицинские услуги детям украинских беженцев. Об этом агентству LETA рассказала представительница фонда Линда Анна Далдере.
Фонд оказывает психо-эмоциональную поддержку детям до десяти лет и их семьям, оплачивает работу детского психолога из Украины, а также оплачивает занятия с терапевтом и логопедам четырем украинским детям с расстройствами аутического спектра.
Также фонд помогает координировать получение медицинских, а иногда и социальных услуг — например, помогает найти семьям маленьких пациентов временное жилье недалеко от больницы.
Фонд оплачивает транспортные расходы на посещение больницы, а также привлекает партнеров, которые оплачивают не компенсируемые медикаменты. Благодаря пожертвованиям фонд может оказывать украинским детям такую же медицинскую помощь, которая доступна латвийским детям.