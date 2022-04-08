Латвийцы сдают жилье украинцам бесплатно, но государство все равно требует заплатить налог

Некоторые латвийцы, которые сдают жилье украинским беженцам бесплатно, столкнулись с тем, что им приходится платить налог государству, пишет Rus.LSM.lv.

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Те, кто не берут деньги за аренду, просят платить лишь за коммунальные услуги. Однако и в этом случае государство требует заплатить налог.

"Если же арендатор перечисляет эти деньги за коммунальные услуги владельцу жилья, то у владельца жилья это возникает как доход. И тогда ему нужно выбирать, либо регистрироваться в облегченном варианте на 10% уплаты налога, то есть, это сумма, которую он получает за коммунальные услуги сам и потом уже перечисляет поставщику услуг, у него будет это квалифицироваться как доход", — пояснила представитель Службы государственных доходов (VID) Юлия Родионова.

Однако в данном случае арендодатель не получает доход. Он платит за коммунальные услуги, например, за воду и электричество. В VID пояснили, что во избежание таких ситуаций можно зарегистрировать хозяйственную деятельность.

По словам Родионовой, полученные от беженцев деньги будут квалифицироваться как доход, а то что потом он перечисляет поставщику коммунальных услуг — это будет его расход. В результате арендодатель выйдет в ноль.

Однако есть более простой выход из ситуации. Беженцы могут сами заплатить за коммунальные услуги, даже если у них нет латвийского банковского счета. Представитель VID Родионова указала, что в данном случае он может пойти в Rimi или Maxima (посредники) и заплатить там поставщику услуг.

В свою очередь, председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс указал, что в законе о подоходном налоге с населения ничего не говорится про коммунальные услуги.

По мнению Ранцанса, VID может интерпретировать полученные за коммунальные услуги деньги как прочие доходы. Однако он отметил, что это не доходы, а расходы. В ближайшее время этот вопрос будет поднят в правительстве.