Латвийцы смогут оформлять паспорта и ID-карты по субботам: услугу предоставят несколько отделений PMLP

Учитывая характерный для летнего периода высокий спрос на оформление документов, удостоверяющих личность, жителям будет предоставлена возможность оформления и выдачи документов по субботам в некоторых отделениях в порядке живой очереди, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).

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Услуга будет доступна в 1-м Рижском отделении PMLP в следующие субботы: 6 и 20 августа, 3 и 17 сентября.

В Елгавском отделении оформить и получить паспорта и eID-карты можно будет в порядке очереди 3 и 17 сентября. Тем временем, в Даугавпилсском отделении это будет возможно в субботу, 10 сентября.

Упомянутые отделения будут обслуживать клиентов с 8.00 до 16.00.

Услуга будет предоставляться в порядке живой очереди, без предварительной записи.

Для получения услуги необходимо взять с собой старый удостоверяющий личность документ, который нужно будет сдать в отделении при получении нового паспорта или eID-карты.

В PMLP подчеркнули, что при оформлении детского паспорта или eID-карты личное присутствие ребенка до девятилетнего возраста не обязательно. Ребенок с родителем должен прийти в отделение только один раз, и это может быть день получения документов.

В таком случае для оформления документа на ребенка необходима его фотография, сделанная в фотосалоне.