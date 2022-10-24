Латвийцы стали чаще жениться, но молодежь делает это все реже

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 11 228 брака, это на 526 бракосочетаний больше, чем в 2020 году. Пожилые люди женятся чаще, молодежь – реже. Число разводов почти не меняется. Об этом свидетельствуют новые демографические данные Центрального управления статистикой.
На число зарегистрированных браков повлияла частичная отмена ограничений, вызванных распространением вируса Covid-19. В прошлом году на 1000 жителей было заключено шесть браков, в 2020 году — 5,6 браков, и сейчас показатель еще не достиг допандемийного уровня — в 2019 году на 1000 жителей было заключено 6,7 браков.
С каждым годом сокращается число браков в более юных возрастных группах. Среди браков, заключенных в 2021 году, 5,2% мужчин и 11,7% женщины были младше 24 лет включительно. В 2000 году — 30,5% un 44,9%. Продолжает сокращаться число браков среди молодежи до 19 лет включительно — в 2021 году всего 26 мужчин и 109 женщин вступили в брак в этом возрасте.
Средний возраст мужчин, заключающих первый брак, составил 33,3 года, женщин — 31,2 гожа. По сравнению с 2000 годом возраст вступления в первый брак вырос почти на семь лет.
В 82,4% случаев латвийцы заключают брак с представителем или представительницей своей национальности. За последние десять лет этот процент вырос на 3,1%.
Доля браков граждан и неграждан Латвии с гражданами других стран за последние годы особо не поменялась — в 2021 году такие браки составляли 3,6% от всех браков, в 2020 году — 3,5%.
Число первых браков в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 6,9%, следующих браков — на 0,8%. В случае со следующими браками существенных различий среди женщин и мужчин не наблюдается — в 2021 году среди бракосочетающихся не первый брак заключили 31% мужчин и 32% женщин.
Большинство, или 89,9%, браков по-прежнему регистрируются в ЗАГСе.
В прошлом году в брак вступили 811 мужчин и 581 женщина старше 60 лет, годом ранее — 882 мужчины и 660 женщин.
Увеличение количества браков среди пожилых жителей изменяет и средний возраст супругов: по сравнению с 2017 годом, в 2019 годуу мужчин он увеличился с 36,3 до 39 лет, а у женщин с 33,8 до 36,5 лет. В 2021 году этот показатель вновь снизился для обоих полов — до 38,3 года у мужчин и 35,9 лет у женщин.
Количество разводов в 2016-2019 годах оставалось неизменным — 3,1 на 1000 жителей в год, а в 2021 году этот показатель снизился до 2,5.