Латвийцы стали чаще жениться, но молодежь делает это все реже

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 11 228 брака, это на 526 бракосочетаний больше, чем в 2020 году. Пожилые люди женятся чаще, молодежь – реже. Число разводов почти не меняется. Об этом свидетельствуют новые демографические данные Центрального управления статистикой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На число зарегистрированных браков повлияла частичная отмена ограничений, вызванных распространением вируса Covid-19. В прошлом году на 1000 жителей было заключено шесть браков, в 2020 году — 5,6 браков, и сейчас показатель еще не достиг допандемийного уровня — в 2019 году на 1000 жителей было заключено 6,7 браков.

С каждым годом сокращается число браков в более юных возрастных группах. Среди браков, заключенных в 2021 году, 5,2% мужчин и 11,7% женщины были младше 24 лет включительно. В 2000 году — 30,5% un 44,9%. Продолжает сокращаться число браков среди молодежи до 19 лет включительно — в 2021 году всего 26 мужчин и 109 женщин вступили в брак в этом возрасте.

Средний возраст мужчин, заключающих первый брак, составил 33,3 года, женщин — 31,2 гожа. По сравнению с 2000 годом возраст вступления в первый брак вырос почти на семь лет.

В 82,4% случаев латвийцы заключают брак с представителем или представительницей своей национальности. За последние десять лет этот процент вырос на 3,1%.

Доля браков граждан и неграждан Латвии с гражданами других стран за последние годы особо не поменялась — в 2021 году такие браки составляли 3,6% от всех браков, в 2020 году — 3,5%.

Число первых браков в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 6,9%, следующих браков — на 0,8%. В случае со следующими браками существенных различий среди женщин и мужчин не наблюдается — в 2021 году среди бракосочетающихся не первый брак заключили 31% мужчин и 32% женщин.

Большинство, или 89,9%, браков по-прежнему регистрируются в ЗАГСе.

В прошлом году в брак вступили 811 мужчин и 581 женщина старше 60 лет, годом ранее — 882 мужчины и 660 женщин.

Увеличение количества браков среди пожилых жителей изменяет и средний возраст супругов: по сравнению с 2017 годом, в 2019 годуу мужчин он увеличился с 36,3 до 39 лет, а у женщин с 33,8 до 36,5 лет. В 2021 году этот показатель вновь снизился для обоих полов — до 38,3 года у мужчин и 35,9 лет у женщин.

Количество разводов в 2016-2019 годах оставалось неизменным — 3,1 на 1000 жителей в год, а в 2021 году этот показатель снизился до 2,5.

