Латвийцы стали избавляться от приобретенных во время пандемии домашних животных

Нынешняя ситуация в латвийских приютах для животных - катастрофическая, число нуждающиеся в помощи животных растет стремительно, рассказала в интервью Латвийскому радио руководитель приюта для животных Ķepu ķepā Гундега Бидере.

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Многие из бездомных "хвостиков" когда-то были домашними — люди во время пандемии заводили живую игрушку, а теперь наигрались, сообщает Rus.LSM.

Около 200 кошек, брошенных на улице или уже родившихся там, ждут местечко в приюте Ķepu ķepā. "Учитывая имеющиеся возможности, мы заполнили все помещения, в которых можем разместить животных, физически не можем принимать новых постояльцев. Мы можем помочь с размещением информации в открытом доступе, помочь кормом для этих животных, ветеринарной помощью, но в данный момент мы не можем забрать, мы заполнены "под завязку"", — сказала глава приюта.

Она добавила, что большинство бездомных животных когда-то были домашними. Это результат необдуманных поступков людей во время ковид-изоляции — можно было весело провести время с щенком или котенком.

"Когда была эпопея с Covid-19, когда всем нужны были собаки и кошки, приюты предупреждали — люди, все обдумайте! Потому что животное не игрушка, оно не на год, два, оно на 10 или 15 лет. Люди не думали. Был период, когда на [рекламном сайте] ss.com продавали беспородных собак и кошек по цене от 100 евро и выше, люди собирались делать на этом бизнес", — пояснила Бидере.

"Эмоционально мы вернулись на 11 лет назад, когда только открыли приют, когда все было переполнено", — подчеркнула она.

В год перед пандемией в приют за 12 месяцев поступил только один помет щенков. В этом году поступило уже девять пометов. При этом состояние здоровья животных по прибытии в приют очень разное. Всего в этом году поступило 47 щенков с парвовирусом, стоимость лечения одного такого животного составляет от 400 до 600 евро.

Руководитель приюта отметила, что в адоптации часто отказывают из-за небрежного отношения людей к элементарным требованиям благополучия животных — их не водят к ветеринару, запускают болезни, держат собак на цепи или бьют.

"К сожалению, даже сейчас мы очень часто отказываем, потому что вернулись к исходной точке, когда человек понял, что он может завести животное практически где угодно, что они бегают по улицам в неконтролируемом количестве, и он не больше не видит в них ценности", — указала Бидере.

Она подчеркнула, что приюту для животных Ķepu ķepā необходимы волонтеры для выгула собак. А также готовые помочь в отлове кошек — это самое актуальные в работе приюта на данный момент, а человеческих ресурсов не хватает.