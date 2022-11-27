Латвийцы выбирают "самое дружественное самоуправление". Призовой фонд - 150 000 евро

Фонд интеграции общества приглашает всех жителей Латвии до 22 декабря выразить свое мнение и дать оценку поддержке, оказываемой самоуправлениями семьям с детьми. Это можно сделать на сайте www.vietagimenei.lv.

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Победившие в конкурсе самоуправления получат денежный приз в размере 150 000 евро, который направят на развитие уже работающих или разработку новых мер поддержки.

Конкурс "Самое дружественное семье самоуправление" проводится с 2017 года. Его основная цель — выделить лучшие примеры и решения заботы самоуправлений о семьях и одновременно создать среду для дружеского соревнования между самоуправлениями, тем самым побуждая их развивать все более широкий и доступный ассортимент услуг для семей.

Как и в предыдущие годы, конкурс "Самое дружественное семье самоуправление Латвии 2022" пройдет в несколько этапов, в ходе которых будет оценена работа всех 43 самоуправлений Латвии по созданию среды, дружественной для семьи. Оценка самоуправлений будет составляться на основе данных об оказываемых самоуправлениями услугах семьям с детьми, которые они предоставят сами, и оценки оценочной комиссии, которая будет дана в ходе проверки данных и очных посещений десяти лучших муниципалитетов Латвии в декабре этого года.

Один из 43 муниципалитетов, который будет признан самым дружественным семье, получит денежный приз в размере 30 000 евро, победителю в каждой группе муниципалитетов полагается 20 000 евро.

Оценочная комиссия может установить дополнительные номинации. Призовые деньги предназначены для предоставления услуг и мер поддержки либо создания среды для семей с детьми. Победителей будут чествовать в феврале 2023 года.

Параллельно с конкурсом открылось ежегодное голосование, путем которого каждому жителю предоставляется возможность не только оценить и внести предложения в поддержку своего муниципалитета, но и проголосовать за другие муниципалитеты, дружественные семье. Голосовать можно один раз в день с одного устройства до 22 декабря (форма для голосования - на сайте www.vietagimenei.lv).

Foto: GDP_Konkurss_MajasLapa.png

"Дом — это место, где вам рады, где вы чувствуете себя в безопасности и где вас поддерживают. Поэтому мы призываем жителей Латвии поднимать интересующие их вопросы, давая самоуправлениям обратную связь о том, как улучшить поддержку, оказываемую семьям, будь то новая детская площадка, школьные обеды, обучение по интересам или что-то другое", — сообщает Зайга Пуце, директор секретариата Фонда интеграции общества.

"Руководство самоуправления находится к жителям ближе всего и поэтому лучше всего знает, в чем они нуждаются и что нужно сделать, чтобы они хорошо себя чувствовали в своем самоуправлении и хотели там жить", — отмечает Гинтс Каминскис, председатель Латвийского союза самоуправлений.

"Конкурс — это отличный способ показать общественности муниципалитеты, которые действительно заботятся о семьях, а их в Латвии немало! Речь идет не только о пособиях и другой измеримой поддержке, которую муниципалитеты предоставляют детям, но и о приятной среде и развитии чувства принадлежности к своему самоуправлению", — говорит Инга Акментиня-Смилдзиня, руководитель организации родителей "Mammamuntetiem.lv" и член жюри конкурса.

В прошлом году в номинации "Самое дружественное семье самоуправление 2020" победило самоуправление Лудзенского края, которое вложило 25 000 евро своего денежного приза в софинансирование строительства понтонного моста через Малое Лудзенское озеро (от улицы Маза Эзеркраста до пляжа Радзиньш). В группе самоуправлений регионов планирования денежные призы в размере 12 500 евро получили муниципалитеты Адажи, Алсунга, Коцену,

Тервете и Ливаны.

Конкурс "Самое дружественное семье самоуправление" является одной из трех мер поддержки семьи, реализуемых Фондом интеграции общества. Фонд также реализует программу "Дружественное семье рабочее место" и выдает удостоверения Почетной семьи Латвии - для поддержки многодетных семей и семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями.