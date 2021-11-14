Латвийская армия начала ранее не объявленные военные учения у границы с Беларусью
Foto: Latvijas armija

На этих выходных на юго-востоке Латгале начались масштабные, ранее не объявленные военные учения с участием четырех бригад Земессардзе, сообщила агентству LETA представитель Национальных вооруженных сил (НВС) Сандра Брале.

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Учения The Decisive Point продлятся до 12 декабря. Целью учений является проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений.

Государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в том числе Россия и Беларусь, осведомлены о проходящих учениях. Брале не уточнила точное количество участвующих в учениях солдат и земессаргов. Тем временем министр обороны Артис Пабрикс в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в учениях участвуют примерно 3000 представителей НВС.

Пабрикс также косвенно подтвердил, что учения связаны с кризисом на границе Латвии, Литвы и Польши с Беларусью.

"Я просил объявить о начале военных учений в Латгале, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так", — сказал он журналистам.

14 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что НАТО должно предпринять конкретные шаги для разрешения миграционного кризиса на границе с Беларусью. Он заявил, что Польша вместе с Литвой и Латвией могла бы запросить консультации в соответствии с четвертой статье соглашения об альянсе.

Пабрикс отметил, что если будет спрос на такие консультации, Латвия его поддержит. По мнению политика, хотя ситуация еще не достигла критического уровня, в то же время нет признаков того, что она могла бы улучшиться. Также растут возможности того, что группы мигрантов могут быть направлены к латвийской границе, уверен министр.

Он подтвердил, что в воскресенье отправится в Брюссель, чтобы встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым он также может обсудить этот вопрос. Также Пабрикс планирует встретиться со своими польскими и литовскими коллегами.

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