Латвийская ассоциация рекламы: решение NEPLP оштрафовать TVNET — это цензура

Решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовать портал TVNET является цензурой, угрожающей свободе медиа и свободе слова, заявили в Латвийской ассоциации рекламы (LRA).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

LRA отмечает, что в попытке обосновать легитимность решения в полном тексте решения NEPLP разъясняет различные ассоциации понятия "депортация", которые формируются из интерпретаций этого термина от таких выборочно подобранных источников, хорошо вписывающихся в формирование аргументации NEPLP, ссылаясь, в том числе, на указание Госархива на то, что "на территории бывшего СССР термин "депортация" исторически связан с осуществленными тоталитарной диктатурой политическими репрессиями".

"Как это ни парадоксально, позже, принимая решение о наказании TVNET Grupa, члены NEPLP сами осуществляют акт такой политической репрессии в отношении СМИ, журналист которого, исполняя свои рабочие обязанности, отражает мнение оппозиционного политика", — говорится в заявлении LRA.

Ассоциация также подчеркивает, что выступает за свободу СМИ и свободу слова, а также за свободу журналистов профессионально делать свою работу и разнообразие мнений.

Мы выступаем за Латвию как за страну, где страна — это то, о чем мы можем говорить сегодня, а не то, о чем мы договорились молчать. Латвийская ассоциация рекламы

Соответственно, ассоциация призывает членов NEPLP уважать Сатверсме и отменить указанное решение.

Решение NEPLP о применении штрафа к TVNET Grupa доступно по этой ссылке.

Как ранее сообщал портал Delfi, что решение NEPLP уже раскритиковал главный редактор TVNET Grupa Томс Островскис, заявив, что наказание было назначено за использование слова "депортация" в прямом эфире TVNET. Он подчеркнул, что решение будет обжаловано в суде.

Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) также подчеркнула, что действия NEPLP являются цензурой и угрожают свободе слова.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич также выразил мнение, что решение NEPLP "непонятно и вызывает много вопросов, на которые необходимо ответить сейчас". Министр отметил, что в демократической стране решающее слово остается за судом, однако даже в условиях гибридной войны свобода слова и независимость СМИ существенны.