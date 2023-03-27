Латвийская Православная Церковь подозревает попытки раскола

Кардинальные изменения, происходящие в мире, затрагивают не только политику, но и религиозные организации. Влияние Русской Православной Церкви (РПЦ) за пределами страны ослабевает. Епархии за пределами России стараются дистанцироваться от церкви в Москве после нападения на Украину, пишет со ссылкой на телеканал TV3 агентство LETA.

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Латвийская Православная Церковь (ЛПЦ), которая все эти годы была связана с Россией, больше не упоминает имя патриарха Кирилла в своих проповедях. Между тем, некий священник пытается восстановить в Латвии другую православную церковь — Константинопольский патриархат, но его действия вызывают подозрения в попытке раскола ЛПЦ, который заказан в России.

В сентябре прошлого года президент Эгил Левитс подал поправки к закону о ЛПЦ, предусматривающие изменение ее статуса и исключающие любую власть Московского патриархата над ней. Однако для того, чтобы ЛПЦ действительно стала независимой, ее независимость должна быть признана другими крупными православными церквями. Осенью прошлого года тогдашний министр юстиции Янис Борданс от имени правительства обратился к РПЦ с просьбой признать независимость латвийской церкви, но ответа до сих пор не получено.

Тем не менее независимые православные церкви существуют, например, статус независимых имеют Константинопольская церковь и Киево-Печерская лавра. В этом монастыре некоторое время находился и гражданин Латвии Августин Защиринский. Также он много лет проживал в России, а в 2021 году вернулся в Латвию. В прошлом году он провел молебен 9 мая на Покровском кладбище, где похоронены солдаты Красной Армии, а также выступил в интервью партии "Слуги народа", критикуя решение президента и парламента и заявив, что в православной церкви наблюдается раскол. ЛПЦ выступила с заявлениями о мошеннической деятельности Защиринского.

Автономная православная церковь была основана в Латвии в 2019 году, объединив священнослужителей, которые были изгнаны или покинули ЛПЦ. Автономная церковь имела 12 приходов, почти все — в Даугавпилсе. Цель организации заключалась в том, чтобы стать частью Константинопольской православной церкви, но пока этого достичь не удалось. В прошлом году умер ее лидер Виктор Контузоров, и церковь пришла в упадок. Защиринский этим воспользовался, пытаясь убедить руководителей приходов возродить проект.

Представители нескольких приходов подтвердили передаче "Ничего личного", что Защиринский обращался к ним с просьбой подписать петицию к архиепископу Константинополя, но они отказались.