Латвийская разведка: режим Путина стабилен, протесты — маловероятны

Российское общество мало вовлечено в конфликты элит и предпочитает занимать позицию сторонних наблюдателей, готовых быть лояльными тем группировкам во власти, которые одержат верх. К такому заключению пришли сотрудники Бюро по защите Сатверсме (SAB).

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Как отмечается в отчете SAB, после вторжения России в Украину стабильность и жизнеспособность режима президента Владимира Путина проходит испытание на стабильность и долговечность.

"Военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и переход боевых действий на территорию России — лишь некоторые из недавних испытаний, с которыми приходится сталкиваться режиму", — отмечают в бюро.

По оценке SAB, путинский режим остается стабильным, однако динамика ситуации требует регулярного наблюдения и анализа.

"Позиция российского общества — один из показателей, который может повлиять как на курс внутренней политики России, так и на контекст международных отношений", — говорится в отчете SAB.

В отчете SAB отмечается, что в России заметно все больше тенденций, говорящих о растущей политической апатии в обществе.

"В обществе наблюдается растущая социальная апатия и дистанцирование от политических процессов в стране (деполитизация). Эта тенденция также наблюдается в социальных опросах, в которых российское общество проявляет осторожность, — особенно если оно не совпадает с главной политической линией. Абсолютное большинство (75-80%) россиян выражают поддержку "специальной военной операции". При этом не столь однозначная картина отмечается в ситуации, когда в вопросах допускается возможность воздержаться от ответа или необходимо дать оценку желаемому дальнейшему ходу войны. В такой ситуации отношение к "СВО" более тонкое: четверть населения (23%) поддержали первоначальное вторжение и считают, что операция должна продолжаться (сторонники);

треть (32%) изначально были против вторжения и считают необходимым достичь мирного урегулирования (оппоненты); большинство опрошенных, около двух пятых (41%) поддержали первоначальное вторжение, однако считают необходимым прийти к мирному соглашению", — отмечает SAB.

В отчете бюро также говорится о том, что военный мятеж Пригожина не оказал негативного влияния на общественную оценку режима В. Путина.

"Скорее наоборот — после военного восстания общественная поддержка позиции Пригожина значительно упала. До мятежа Пригожина поддерживала почти половина российской общественности, а после — только пятая часть. Между тем поддержка позиции Минобороны России возросла в несколько раз – если до восстания ее поддерживала только одна десятая населения России, то после восстания этот показатель уже приблизился к двум пятым населения", — говорится в отчете.

В бюро добавили, что "волна протестов в РФ маловероятна, но не может быть полностью исключена".

"Хотя отношение российской общественности к войне в Украине сложное и меняется, в настоящее время она не подает сигналов о существенной непосредственной угрозе политической стабильности путинского режима в России", — отмечается в отчете SAB.