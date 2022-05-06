Латвийская "зеленая" партия выходит из ZZS и стартует на выборах с LRA

Латвийская "зеленая" партия на предстоящих выборах в Сейм решила стартовать с Латвийским объединением регионов (LRA), выйдя из Союза "зеленых" и крестьян (ZZS). Об этом в официальном заявлении сообщил сопредседатель ZZS Армандс Краузе.

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Ему стало известно, что ЛЗП будет баллотироваться на выборах в 14-й Сейм вместе с ЛОР. По словам Краузе, это неплохо. Даже после ухода ЛЗП СЗК видит в этом объединении конструктивного партнера в следующем Сейме.

"Даже после ухода ЛЗП в партиях, образующих СЗК, останется более 2000 членов, которые уже активно работают над программой и списками выборов в Сейм", — говорится в заявлении Краузе.

Он также указывает, что в начале этой недели к руководству Крестьянского союза Латвии (КСЛ) обратился руководитель ЛЗП Эдгар Таварс с предложением не заключать договор о сотрудничестве с партией "Латвии и Вентспилсу" на следующие четыре года.

Вместе с тем в последнее время прошло несколько встреч между входящими в СЗК ЛЗП, КСЛ, Лиепайском партией и партией "Латвии и Вентспилсу", на которых все четыре партии выразили приверженность сотрудничеству в предвыборный и послевыборный периоды. Н"а этих встречах обсуждались несколько кандидатов на пост премьер-министра — Виктор Валайнис, Дидзис Шмитс и Раймонд Бергманис, утверждает Краузе.

Как сообщил агентству LETA лидер ЛОР, вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс, новости планируется сообщить на пресс-конференции, которая состоится во вторник, 10 мая, в 11.00 в Латвийском союзе архитекторов.

Связаться с Таварсом агентству LETA пока не удалось.

В своем заявлении для СМИ ЛЗП, Лиепайская партия и ЛОР приглашают на пресс-конференцию 10 мая в 11:00, чтобы сообщить о заявке на новую политическую платформу. В пресс-конференции примут участие Таварс, Смилтенс, председатель Лиепайской партии Улдис Сескс и архитектор, предприниматель Улдис Пиленс.