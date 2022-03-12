Латвийская Земессардзе получила 1475 заявок на вступление с начала войны в Украине

В период с 24 февраля по 11 марта было принято 1475 заявок на вступление в Земессардзе, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах.

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Около половины заявлений было принято в 1-й Рижской бригаде, меньше всего желающих проходить службу в 3-й Латгальской бригаде и в Мотострелковой бригаде сухопутных войск.

Пока неизвестно, сколько из заявившихся будет принято в Земессардзе - необходимы дополнительные проверки, в том числе состояния здоровья.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал жителей Латвии не вымещать гнев на русскоязычных и россиянах и предложил всем, кто сильно зол на преступные деяния режима Путина и не знает, куда девать свой гнев и негативную энергию, пустить ее в позитивное русло: работать и жертвовать заработанные деньги Украине или вступить в Земессардзе, чтобы повышать обороноспособность Латвии.

Министерство обороны Латвии обращает внимание, что латвийским земессаргам и профессиональным военным не разрешается в качестве добровольцев воевать на стороне Украины. В случае желания поехать добровольцам, надо покинуть ряды Земессардзе.

На 12 марта пять жителей Латвии отправились добровольцами в Украину.