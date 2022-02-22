Латвийские авиаперевозчики должны оценивать риски перед каждым рейсом в Украину

Агентство гражданской авациации усилило требования безопасности при использовании воздушного пространства Украины, и в будущем латвийские авиаперевозчики также должны проводить оценку рисков безопасности перед каждым рейсом в украинские аэропорты, сообщает LETA.

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Национальная компания airBaltic уже решила до конца февраля приостановить ночные полеты в и из Украины. Отменены пять рейсов между Киевом и Ригой и два рейса между Одессой и Ригой. airBaltic связался со всеми пассажирами этих рейсов и предложил им перенести резервацию на другие рейсы. Дневные рейсы между Киевом и Ригой и Киевом и Вильнюсом будут на этой неделе осуществляться.

Ранее Агентство гражданской авиации рекомендовало авиаперевозчикам принять дополнительные меры безопасности для использования воздушного пространства Украины. С самого начала российско-украинского конфликта перевозчикам рекомендуется планировать свои полеты таким образом, чтобы ни самолет, ни экипаж не находились на территории Украины в течение длительного времени, например, всю ночь.

На прошлой неделе агентство рекомендовало не выполнять полеты в украинсклм воздушном пространстве UKDV/Dnipro FIR и UKFV/Simferopol FIR а также на всем протяжении украинско-российской границы. По данным агентства, использование этих зон может представлять высокий риск для безопасности гражданской авиации.

Агентство гражданской авиации в сотрудничестве с международными и национальными партнерами отслеживает риски для безопасности и защиты гражданской авиации при использовании воздушного пространства Украины. В то же время агентство находится в постоянном контакте с латвийскими авиаперевозчиками, информируя о текущих рисках безопасности и устанавливая новые меры безопасности для обеспечения безопасности и безопасности воздушных судов, экипажей и пассажиров.

По данным агентства, гражданские самолеты не могут быть целью атаки в случае военного конфликта в Украине, однако существует риск ошибочной идентификации гражданских самолетов. Поэтому агентство призывает жителей воздержаться от поездок в Украину, учитывая растущие риски безопасности.

По мере повышения уровня угрозы для безопасности и защиты гражданской авиации Агентство гражданской авиации может выдавать рекомендации не использовать воздушное пространство Украины или не производить полеты в аэропорты Украины и вылеты из этих аэропортов. Такая рекомендация для латвийских автоперевозчиков вступит в силу незамедлительно, что означает: жителям в этом случае будет сложно покинуть Украину на самолете.

Одновремено Агентство гражданской авиации работает над возможными сценариями организации из Украины репатриационных рейсов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал декреты о признании суверенитета самопровозглашенных ДНР и ЛНР.