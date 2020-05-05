Латвийские больницы закупят еще 55 аппаратов ИВЛ

Университетские больницы планируют закупить 55 аппаратов для искусственной вентиляции легких, сообщает LETA.

Больница им. Страдиня закупит 28 аппаратов, 23 инвазивных и пять неинвазивных. Восточная больница (RAKUS) планирует закупить 10 инвазивных аппаратов ИВЛ и пять неинвазивных, а Детская больница — 12 аппаратов. Дополнительные аппараты планирует закупить также Национальная служба здоровья.

Ранее сообщалось, что Национальная служба здоровья закупила 11 аппаратов, а еще 75 находятся в процессе закупки.