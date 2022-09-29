Латвийские дети продолжат получать бесплатное молоко, фрукты и овощи

С 3 октября латвийские дети, как и в прошлые годы, будут три раза в неделю получать в учебных заведениях бесплатные фрукты, овощи и пастеризованное молоко без добавок. Об этом агентству LETA сообщило Министерство земледелия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Бесплатное молоко, фрукты и овощи выдаются детям дошкольных образовательных учреждений и классов основной школы. Период раздачи начнется 3 октября и продлится до 31 мая для 1-9 классов и до 31 июля — в дошкольных учреждениях.

Несмотря на то, что затраты на производство продуктов значительно возросли, дети в детских садах и молодежь в школах в этом году также будут бесплатно получать свежие фрукты, овощи и молоко.

"Это особенно важно сейчас, когда расходы домохозяйств растут, и жители стремятся сократить расходы, в первую очередь за счет продуктов питания и их качества", — заявил министр земледелия Каспарс Герхардс.

Министерство сообщает, что для того, чтобы латвийские дети и молодежь могли продолжить бесплатно получать молоко, фрукты (яблоки, груши, клюкву) и овощи (морковь, репу, кольраби, капусту и тыкву), увеличится финансирование — для молока в среднем на 17%, а для фруктов и овощей — в среднем на 42%.

По данным Службы поддержки села (LAD), в 2021/2022 учебном году 255 360 учащихся детей бесплатно получили в образовательных учреждениях 968 тонн фруктов и овощей, а 246 733 ребенка — 2 069 тонн молока.

В прошлом году в программе участвовали 1304 учебных заведения Латвии.

Также Министерство земледелия сообщает, что с 2004 года латвийские дети получили более 42,6 тыс. тонн молока и продуктов его переработки а с 2010 года — более 9,8 тыс. тонн фруктов и овощей на общую стоимость более 43,88 млн евро из государственного бюджета и при помощи европейского финансирования.