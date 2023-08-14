Латвийские футбольные судьи пожизненно дисквалифицированы за пьянство

Латвийская федерация футбола (LFF) приняла решение о пожизненной дисквалификации судей Андриса Крастиньша и Сергея Кальмука за употребление спиртного при исполнении своих обязанностей. Дисквалифицированные судьи больше никогда не смогут принимать участие в футбольных матчах, которые организует LFF.

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Нарушения были выявлены 13 августа, во время матча между командами Pļaviņas DM и Sports United/FK Cēsis. Крастиньш исполнял обязанности главного судьи в этой игре, а Кальмук был помощником судьи.

Поведение судей во время игры вызвало подозрения у футболистов. Матч был прерван посередине, на место его проведения были вызваны сотрудники полиции. По итогам проверки в выдохе судей были выявлены пары алкоголя: 2,14 промилле у судьи 1972 года рождения и 2,92 промилле у его помощника 1987 года рождения.

LFF категорически осудил непрофессиональное поведение судей и выразил сожаление по поводу возникшей ситуации. Федерация также поблагодарила игроков команд за бдительность и надлежащую реакцию, благодаря которой судьи оперативно получили заслуженное наказание.