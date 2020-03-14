Латвийские медики добровольно выходят из отпусков, чтобы бороться с коронавирусом

В передвижной лаборатории, проводящей анализы на Covid-19, работают медики, добровольно вышедшие из отпусков и вызвавшиеся помочь, и люди из администрации, помогающие заполнять документы. Об этом у себя в Twitter рассказала директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

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"Медики вышли из отпуска и сами вызвались работать целый день на морозе", — написала она. По словам Ципуле, один из врачей, доработав вчера до десяти вечера в передвижной лаборатории, отправился потом дальше работать на линейной бригаде "неотложки".

Передвижной пункт приема анализов работает с пятницы и открыт с 9 утра до 10 вечера. Он расположен на территории Центра инфектологии, в нем дежурят медики Службы неотложной медицинской помощи.

Анализы в пункте можно сдать только тем, кто сначала позвонил 113. Диспетчеры службы оценят состояние здоровья человека и решат, может ли он сдавать анализы в передвижном пункте. Без предварительной записи и симптомов заболевания отправляться в пункт запрещено.

В пункт могут попасть только пациенты с личным автомобилем. Пешком, на общественном транспорте или на такси в пункт приезжать нельзя. Движение около пункта регулирует полиция.

Mediķi iznāca no atvaļinājuma un paši pieteicās darbam salā dienas garumā. Administrācijas cilvēki uzvilka tērpus, lai nodrošinātu anketu aizpildi un papīra darbus.

Desmitos vakarā viens no mediķiem uzsēdās uz līnijbrigādes, lai turpinātu darbu līdz rītam @NMPdienests! https://t.co/NiVDO233A0 — Liene Cipule (@LieneCipule) March 14, 2020



