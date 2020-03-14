Латвийские медики добровольно выходят из отпусков, чтобы бороться с коронавирусом
Foto: NMPD

В передвижной лаборатории, проводящей анализы на Covid-19, работают медики, добровольно вышедшие из отпусков и вызвавшиеся помочь, и люди из администрации, помогающие заполнять документы. Об этом у себя в Twitter рассказала директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

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"Медики вышли из отпуска и сами вызвались работать целый день на морозе", — написала она. По словам Ципуле, один из врачей, доработав вчера до десяти вечера в передвижной лаборатории, отправился потом дальше работать на линейной бригаде "неотложки".

Передвижной пункт приема анализов работает с пятницы и открыт с 9 утра до 10 вечера. Он расположен на территории Центра инфектологии, в нем дежурят медики Службы неотложной медицинской помощи.

Анализы в пункте можно сдать только тем, кто сначала позвонил 113. Диспетчеры службы оценят состояние здоровья человека и решат, может ли он сдавать анализы в передвижном пункте. Без предварительной записи и симптомов заболевания отправляться в пункт запрещено.

В пункт могут попасть только пациенты с личным автомобилем. Пешком, на общественном транспорте или на такси в пункт приезжать нельзя. Движение около пункта регулирует полиция.


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rus.DELFI.lv

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