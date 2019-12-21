Латвийские медики не едут в Валгу — роженицу в Валмиеру доставила эстонская "скорая"

У латвийской семьи маленький Артис появился на свет в километре от латвийской границы — в эстонской Валге. Роды начались внезапно, молодые родители пытались получить помощь у латвийских медиков, но были поставлены перед сложным выбором. Самим ехать в больницу или искать помощи в Эстонии, сообщает Русское вещание LTV7 со ссылкой на Vidzemes TV.

Как пишет портал rus.lsm.lv, Андрис позвонил в 112. Его семья находилась в Валге — на расстоянии 900 метров от Валки. Латвийская неотложная медпомощь ответила на звонок. Диспетчер предложил Андрису соединить его с врачом, который расскажет, как самостоятельно добраться до Видземской больницы в Валмиере, которая находится на расстоянии 55 километров.

По словам Андриса, эстонские медики приехали через три минуты и повезли семью в Валмиеру.

В Службе неотложной помощи поясняют, что латвийские медики не обслуживают территории других государств. А Валга все же — эстонский город.