Латвийские миротворцы в Косово попали под обстрел

25 декабря латвийские военнослужащие миротворческих сил попали под обстрел во время патрулирования в Косово. Местная полиция начала расследование, сообщает Министерство обороны Латвии.

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В результате инцидента пострадавших нет. Оба автомобиля, в которых находились латвийские миротворцы, также не получили подтверждений. Предполагается, что выстрелы были сделаны для того, чтобы помешать патрулю продолжать движение по запланированному маршруту.

Газета Albanian Daily News сообщает, что обстрел произошел в городе Зубин Поток, недалеко от города Косовска Митровица.

Латвия для участия в миссии направила в Косово роту пехотинцев. Это подразделение интегрировано в международный батальон по руководством США. В задачи батальона входит патрулирование, охрана союзных сил, а также выполнение задач сил быстрого реагирования.

Национальные вооруженные силы принимают участие в миротворческой миссии в Косово до 31 декабря 2023 года.

Сербия фактически потеряла контроль над Косово в 1999 году в результате вмешательства сил НАТО в военный конфликт. В 2008 году населенное, в основном, албанцами Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость. Сербия по-прежнему считает Косово частью своей территории. Осенью 2022 года ситуация в регионе снова обострилась. На прошлой неделе премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила, что в Косово высок риск вооруженного конфликта и призвала сделать все возможное для сохранения мира.