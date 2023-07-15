Латвийские мужчины на пенсии живут в среднем четыре года
Foto: Pietro Schellino / cc

Латвийские мужчины после достижения пенсионного возраста живут в среднем менее четырех лет, что почти в пять раз меньше, чем в Норвегии и Швеции, а женщины — менее 14 лет, что на 10 лет меньше, чем в Австрии, Словении, Турции и Франции. Об этом пишет Diena со ссылкой на исследование компании BDO, в котором сравнивалась продолжительность жизни мужчин и женщин в европейских странах после выхода на пенсию по старости.

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В Латвии одни из худших в Европе показателей продолжительности жизни, и особенно плачевная картина наблюдается среди мужской части населения. Поскольку пенсионный возраст в Латвии с 2014 года ежегодно повышается на три месяца, пока не достигнет 65 лет (это произойдет 1 января 2025 года), если продолжительность жизни латвийских мужчин не увеличится, то на пенсии они будут жить в среднем около трех лет — столько же, сколько в России.

"Статистика неумолима, независимо от того, вызывает ли она возмущение, удивление или недоумение", — комментирует данные исследования представитель BDO Эдгар Вольскис. Когда речь идет о продолжительности жизни мужчин и женщин на пенсии, приходится смириться с печальным положением в Латвии.

"Причины следует искать в принятых и не принятых государственными органами (политиками) решениях относительно своевременного и доступного здравоохранения, а также в образе жизни и отношении самих людей к своему здоровью и жизни", — отвечает Вольскис на вопрос о том, почему средняя продолжительность жизни мужчин и женщин в Латвии значительно отличается от показателей других европейских стран.

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