Латвийские порты будут государственными, но часть акций может принадлежать самоуправлениям

Для управления Рижским и Вентспилсским свободными портами, а также Лиепайской специальной экономической зоной Министерство сообщения предлагает создать государственные общества капитала. Часть их акций смогут приобрести самоуправления, сообщает LETA.

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Предложенный 2 июля законопроект предусматривает, что держателями капитала со стороны государства будут Министерства сообщения (40%), финансов (20%), экономики (20%), а также охраны среды и регионального развития (20%).

Самоуправление имеет право владеть частью акций при условии, что государство остается не менее двух третей. Таким образом самоуправления смогут по-прежнему принимать активное участие в работе портов.