Латвийские порты будут государственными, но часть акций может принадлежать самоуправлениям
Foto: F64

Для управления Рижским и Вентспилсским свободными портами, а также Лиепайской специальной экономической зоной Министерство сообщения предлагает создать государственные общества капитала. Часть их акций смогут приобрести самоуправления, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Предложенный 2 июля законопроект предусматривает, что держателями капитала со стороны государства будут Министерства сообщения (40%), финансов (20%), экономики (20%), а также охраны среды и регионального развития (20%).

Самоуправление имеет право владеть частью акций при условии, что государство остается не менее двух третей. Таким образом самоуправления смогут по-прежнему принимать активное участие в работе портов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form