Латвийские ректоры призывают покрыть расходы университетов на электроэнергию

Латвийский совет ректоров обратился с просьбой покрыть расходы государственных вузов в связи с повышением тарифов на энергоресурсы к ответственным комиссиям Сейма. Представители совета ссылаются на закон о высших школах.

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В письме, отправленном в Сейм, Министерство образования и науки призывают учесть увеличение тарифных цен при расчете финансирования университетов.

С начала пандемии расходы высших учебных увеличились, говорится в письме. Университеты должны были обеспечивать меры эпидемиологической безопасности (например, дезинфицировать помещения и поверхности, обеспечить вентиляцию) и предоставить преподавателям средства индивидуальной защиты, улучшить техническое оборудование, чтобы наладить процесс удаленного обучения (обновить компьютеры, программное обеспечение, лицензии на базы данных).

В начале 2021 года министерство составило заявление "Компенсация высшим учебным заведениям убытков, связанных с пандемией Covid-19". "К сожалению, по неизвестным нам причинам отчет так и не направили на рассмотрение в правительство", — пишут представители Совета ректоров.

В совете также напоминают, что пропорционально повышению цен на энергоресурсы повышается и НДС, поэтому можно рассмотреть другие механизмы поддержки — например, компенсировать часть налога государственным образовательным учреждениям.

Организация призывает рассмотреть возможность уменьшить установленные законом ставки НДС на услуги по поставке газа, тепла и электроэнергии — такой вариант допускает директива Евросоюза об общей системе НДС.

Подобное решение, даже если оно будет временным, поможет жителям, предприятиям и организациям оставаться платежеспособными до тех пор, пока цены на энергоресурсы стабилизуются, говорится в письме.