Латвийские таможенники получат дополнительные полномочия для проверки почтовых посылок

Полномочия таможенных работников в проверке почтовых посылок будут расширены – в окончательном чтении Сейм принял поправки правительства и Министерства финансов в Законе о почте.

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Также парламент принял поправки в таможенном законе и в законе "О службе госдоходов". Закон расширяет компетенцию VID при проверке международных почтовых посылок, чтобы обнаружить подозрительные посылки. Проверки затронут и посылки, которые отправляют между странами Европейского cоюза.

Количество уголовных дел, связанных с международной почтой, стремительно увеличивается, сообщал Минфин ранее. В 2019 году открыто 682 уголовных дела, связанных с отправкой или получением наркотиков через Latvijas Pasts.

В почтовые посылки помещают различные наркотические и психотропные вещества. Чаще всего это MDMA, марихуана, гашиш, LSD, амфетамин, и галлюциногенные грибы, реже встречаются героин и кокаин, а также таблетки запрещенных медикаментов. Чаще объем обнаруженных веществ в одной почтовой посылке не превышает 10 грамм.

Большая часть посылок с наркотическими веществами попадает в Латвию из Нидерландов, меньше — из Испании, Великобритании, Бельгии и Германии.

Цель принятых поправок — расширить права таможенников по досмотру, изъятию, хранению и уничтожению подозрительных международных посылок, а также обозначить действия, которые таможенники должны предпринять по отношению к подозрительной посылке.

"Подозрительная почтовая посылка" определяется в законе как международная почтовая посылка, о которой могут возникнуть подозрения, что она может содержать наркотические или психотропные вещества, исходные материалы для изготовления таких веществ, новые психоактивные вещества или изделия, их содержащие. В случае возникновения подозрений работник почты должен приостановить передачу посылки адресату и направить ее работнику таможни, у которого возникли подозрения.