Латвийские ученые задействованы в разработке вакцины от COVID-19

Команда ученых Латвийского центра исследования и изучения биомедицины работает над созданием вакцины от коронавируса COVID-19, в интервью для журнала Ir сообщил директор центра Янис Кловиньш, передает LETA.

Научный институт сотрудничает со швейцарским предприятием в разработке вакцины. В проекте заняты команда Каспарса Тарса и Андриса Зелтиньша.

Если говорить простыми словами, ученые исследуют “шарики” вирусов, чтобы найти подходящего кандидата для вакцины, рассказал Кловиньш. Одни “шарики” лучше подходят для одних вакцин, другие - для других. Сильная сторона команды Тарса - технология, где к “шарику” вируса прикрепляют протеины, против которых ученые хотели бы вызывать ответную реакцию иммунитета.

“Вирус, с которым мы работаем, совершенно безвреден для человека. К “шарику” нашего безвредного вируса мы “пришиваем” один из специфических протеинов поверхности вируса SARS CoV-2. В результате получается вакцина, которая сама по себе не заразна - она даже менее вредна, чем ослабленный вирус”, -объяснил Кловиньш.

По словам ученого, самый простой способ разработать вакцину - это дезактивировать вирус, обработав его химией, чтобы он не был заразен. Латвийский центр идет другим путем - ученые берут только часть вируса, которая годится для распознания иммунной системой. Это более долгий процесс, но гораздо более безопасный и эффективный. Уже через пару недель будет готова конструкция, которую можно испытывать на животных.