Латвийские врачи провели уникальную операцию по реконструкции лица

Медикам Рижской Восточной больницы удалось спасти жизнь крайне тяжело пострадавшего человека, впервые в истории Латвии проведя столь сложный комплекс действий, включащий также длившуюся 15 часов основную. Сама травма также была очень необычной. "У человека фактически было содрано все лицо. Сначала был проведен ряд последовательных операций для спасения жизни. Врачи стабилизировали состояние пациента и подготовили его к сложнейшей микрохирургической операции", — рассказали DELFI в Восточной больнице.

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После этого ведущие специалисты стран Балтии провели уникальную операцию по реконструкции лица, сделав таким образом максимум для того, чтобы дальнейшая жизнь пострадавшего была по возможности качественной.

Рукоаодитель отделения пластической хирургии стационара "Гайльэзерс" Калвис Пастарс признал, что столь тяжелую травму видел впервые за всю свою карьеру врача. "Пациент с практически содранным лицом, когда полностью отсутствуют образующие ротовую полость структуры, нет носа, мягких тканей горла… Столь тяжелые и масштабные повреждения я видел в первый раз", — рассказал Пастарс.

Поступившему пациенту срочно сделали операцию для остановки кровотечения, за этим последовали еще две операции, подготовившие его к следующему этапу — реконструкции лица. Потребовалось очень масштабное переливание крови.

В итоге латвийские специалисты восстановили этому человеку верхнюю и нижнюю челюсти, основание рта, провели реконструкцию языка, горла и других частей, а также создали базу мягких тканей для дальнейшей реконструкции носа.

Воплотившая в жизнь маленькое чудо команда состояла из пластических хирургов стационара "Гайльэзерс" Калвиса Пастарса и Яниса Зариньша, врачей Вадима Нефедова, Кристапса Блумса и Марты Таурите. От клиники им. Паула Страдиня действовала челюстно-лицевой хирург Анна Иванова.

От Клиники анестезиологии — ее глава, врач Евгений Степанов и анестезиолог Антон Антонов, медсестра по анестезии, интенсивному и неотложному уходу Ирина Олехнович.

Медсестры стационара "Гайльэзерс" — Александра Яковлева, Нелда Упениеце, Даце Кажемака, Линда Лапиня.

Врач стационара "Гайльэзерс" — бронхоскопист Айнар Зариньш и медсестра по анестеизии, интенсивному и неотложному уходу Элина Вилцане.

После операции за восстановлением пациента следят:

Врачи Клиники интенсивной терапии стационара "Гайльэзерс" — анестезиологи-реаниматологи Александр Каганс, Анете Мицкевича, Майя Бимбируле, Михаил Долгушев, Инга Орлеана, Антон Антонов, Виктория Янушкевич, Инга Суйиете и глава Клиники интенсивной терапии, врач Дайна Рожкалне.

Врачи-инфекционисты Службы инфекционного надзора Монта Маделане и Марис Лиепиньш.

Старшая медсестра отделения кистевой и пластической хирургии стационара "Гайльэзерс" Иева Бернарде, медсестры Валентина Берестова, Дайга Сатика, Сигне Закрешевска и Мара Микулане.