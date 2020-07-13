Латвийские вузы начали прием первокурсников
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С сегодняшнего дня до 2 августа в высших учебных заведениях Латвии пройдет прием новых студентов.

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Документы в 12 вузов можно подать в электронном виде на портале Latvija.lv. Это Банковская высшая школа, высшая школа бизнеса, искусства и технологий RISEBA, Даугавпилсский университет, Высшая школа экономики и культуры, Высшая школа менеджмента информационных систем, Латвийский сельскохозяйственный университет, Латвийский университет, Лиепайский университет, Резекненская технологическая академия, Рижский технический университет, Вентспилсская высшая школа и Видземская высшая школа.

Подтвердить электронные заявки на учебу лично в выбранном вузе студенты должны будут с 27 июля по 3 августа. Плата за подачу заявки составляет 35 евро.

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LETA

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LETA

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Даугавпилсский университет Латвийский университет
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