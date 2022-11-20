Латвийский Центр космических исследований запустил первую учебную ракету

На аэродроме в Приекули латвийский Центр космических исследований запустил самую крупную в странах Балтии многоразовую ракету Ērglis-1 ("Орел-1"). Запуск предназначен для образовательных целей, чтобы заинтересовать молодежь образованием и карьерой в области инженерии.

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В 2023 году в Цесисе планируется открыть Центр космических исследований. Цель проекта — стать крупнейшим космическим образовательным центром в странах Балтии. Ожидается, что главной целевой аудиторией Центра будут студенты и семьи.

Учебная ракета Ērglis-1 по заказу Центра космических исследований построена ведущим латвийским специалистом по ракетостроению Андреем Пукитисом. Ракета может подняться на высоту до 3,5 км, имеет грузовой отсек для вынесения в атмосферу учебных экспериментов школьников и студентов.

Грузовой отсек также может быть использован для проведения научно-технических экспериментов по проверке работоспособность механизмов и электроники при высоких перегрузках (до 15G) или в кратковременном состоянии невесомости.

Foto: Ērglis-1

Ракету планируется использовать в мероприятиях, организованных Центром космических исследований, в школьных соревнованиях (в том числе на уровне Балтии), лагерях, фестивале ракет и т. д.

Испытательный полет ракеты состоялся 30 октября 2022 года с аэродрома Приекули. Ракета поднялась на высоту 2000 метров и через пять минут успешно приземлилась возле стартовой площадки. В полете были проверены ракетная авионика, ударно-спусковой механизм грузового отсека, двойная парашютная система, электроника слежения (локации) и онлайн радиосвязь. Все системы отработали безупречно.

В подготовке ракеты также участвовал студенческий отряд РТУ. С центром RTU Cosmos Intelligence налажено тесное сотрудничество в различных сферах космической деятельности.

Следующий запуск ракеты Ērglis-1 запланирован на лето 2023 года, когда Центр космических исследований организует лагерь для молодежи. Участвовать в лагере предложат 20 подросткам в возрасте 16-17 лет, им предстоит пройти отборочный конкурс.