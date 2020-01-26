Латвийский фонд природы: Вопросы экологии могут стать основой для интеграции и сплочения общества

Половина русскоязычной молодежи Латвии считает большое количество отходов, перемены климата и загрязнение воздуха самыми важными проблемами охраны среды в Латвии, а вопросы экологии порой становятся причиной конфликтов с родителями. Латвийский фонд природы изучил отношение русскоязычных школьников к природе и экологии, сообщает lvportals.lv.

"Результаты исследования показывают, что молодые люди в русскоязычных школах информацию о вопросах среды получают в школе и в интернете, а на их действия влияет семья и общее отношение ровесников к потреблению как существенной части образа жизни молодежи. В то же время исследование показывает, что вопросы среды могут стать базой для интеграции и единства общества, особенно для молодежи", — указала представитель Латвийского фонда природы Лиене Бризга-Калниня.

Фонд опросил 430 школьников из 20 школ и подавляющее большинство из них либо придерживаются "зеленого" образа жизни (26%), либо, по крайней мере, озабочены проблемой большого количества отходов в природе (45%). 6% себя считают экоактивистами, а 23% скептически относятся к вопросам охраны среды.

По мнению школьников, главными проблемами экологии в Латвии являются отходы, загрязнение воздуха, изменения климата, качество воды и исчезновение редких растений. Больше половины школьников считают, что в Латвии хорошая экология. Говоря о будущем, школьники пессимистичны — они считают, что в будущем будет только хуже и это мнение разделяют все группы, от экоактивистов до скептиков.

Чтобы предотвратить грядущий упадок, школьники выкидывают мусор в положенные для этого места, повторно используют бутылки, пакеты и банки, отказываются от шуб, отдают ненужные вещи на благотворительность и стараются использовать меньше пластмассовых изделий. Из них только 27% сортируют мусор.

Опрошенные ученики указали, что семья играет большую роль, если ребенок хочет придерживаться дружелюбного окружающей среде образа жизни. Например, экоактивисты из-за вопросов среды конфликтовали с родителями и родственниками.

Тем не менее все ученики, кроме скептиков, готовы сотрудничать с экоорганизациями, участвовать в проектах и мероприятиях, подписывать петиции и делиться новостями на тему экологии и климата.