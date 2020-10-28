Латвийский нацбол Бенес Айо получил политическое убежище в России
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Гражданин Латвии Бенес Айо, задержанный в начале этого года в Архангельской области России, получил политическое убежище на территории РФ. Об этом Delfi в письме сообщил сам Айо.

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Бенес Айо прибыл в Россию из Донецкой области 6 февраля, чтобы "рассказать о резком обострении ситуации на линии фронта в ЛНР и ДНР". На автовокзале к нему подошел сотрудник полиции и сообщил, что тот находится в федеральном розыске в России. В отделении полиции ему рассказали, что в ноябре 2019 года Латвия заявила его в розыск по линии Интерпола в связи с его военно—политической деятельностью в Донбассе и призывами к свержению государственного строя Латвии.

Бенес Айо был объявлен в розыск в феврале 2015 года в связи с призывами к насильственному свержению государственной власти. Судя по письмам в СМИ и публикациям в интернете, последние годы он находился на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Предполагается, что Бенес Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины.

В феврале 2020 года Генеральная прокуратура Латвии заявила, что собирается обратиться к России с просьбой выдать Айо на родину.

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