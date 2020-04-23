Латвийский Олимпийский комитет попросил Амантову приостановить работу в ЛОК

Правление Латвийского Олимпийского комитета (ЛОК) попросило и уже получило от директора Мурьянской спортивной гимназии Ингриды Амантовой заявление о том, что она приостанавливает свою деятельность в ЛОК и оставляет свои должности в организации.

Амантова была задержана сотрудниками Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках расследования о служебном подлоге в корыстных целях и попытке мошенничества.

После получения заявления Амантова на время следствия перестанет исполнять свои обязанности в Латвийском Олимпийском комитета.

Кроме того правление ЛОК запросило у Амантовой пояснения по поводу сложившейся ситуации, а также запросили и у Министерства образования и науки пояснения о том, как в дальнейшем будет организован работа Мурьянской спортивной гимназии.