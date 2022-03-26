Латвийский производитель дронов не мог отправить заказ в Украину из-за политики Swedbank

Латвийская компания Atlas Aerospace получила заказ от министерства обороны Украины на поставку дронов –но не смогла его вовремя выполнить из-за проблем с банком. Латвийская федерация оборонной продукции предложила покинуть страну тем банкам, которые не содействуют повышению ее обороноспособности, а также предлагает создать государственный финансовый институт. Журналисты передачи Rus.LSM.lv "Личное дело" рассказали, что произошло.

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Дроны, которые создает латвийская компания Atlas Aerospace, можно применять как в мирных целях, например, в сельском хозяйстве, так и в военных — например, обнаруживать танки в тепловизоре. Накануне войны в Украине Atlas Aerospace заключила сделку с министерством обороны Украины о поставке большой партии дронов — но сейчас не может закупить детали. В Swedbank, где у компании счет, затягивается проверка сделки.

"Кажется, что мы попали в бесконечный круг ада и никогда из него не выберемся. Банк никогда нам не скажет — нет, и никогда не скажет — да. Все вешают украинские флаги и кричат лозунги, но ситуация не меняется", — рассказал Rus.LSM.lv председатель правления компании Atlas Aerospace Иван Толчинский.

В распоряжении Rus.LSM.lv оказалось письмо госсекретаря Министерства обороны Латвии Яниса Гарисонса в Swedbank, который выражает поддержку компании Atlas Aerospace в проведении сделки. У компании есть аналогичные документы и от министерства обороны Украины.

"Со стороны Министерства обороны Латвии подтверждаем, что упомянутому коммерсанту выданы все необходимые разрешения, чтобы обеспечить поставку и передачу этих устройств министерству обороны Украины", — рассказал Rus.LSM.lv представитель министерства Каспар Галкин.

В Swedbank же говорят, что сама по себе сделка на поставку дронов — нетипичная и требует дополнительного внимания. "Клиент работает с поставками для армии только после начала войны в Украине. Значит, за три недели надо предоставить все основные документы. Все эти договоры, доверенности от Министерства обороны. И опять надо иметь ввиду: клиент не имеет даже договора. Они торгуют вещью двойного предназначения. И даже не скрывают, что это предназначено для военных действий", — пояснил позицию Swedbank его представитель Янис Кропс.

И, действительно, в распоряжении банка нет самого договора на поставку дронов, этого не отрицает и глава Atlas Aerospace. А устройства оплачивает не министерство обороны Украины, а местный благотворительный фонд "Вернись живым" в размере 80 биткоинов. Это чуть больше 3 миллионов евро по текущему курсу.

"Так как министерству обороны Украины сейчас тяжело будет перевести такую большую сумму, вместо него это делает благотворительный фонд. Эта организация сказала, что у нас сейчас есть пожертвования и мы готовы дать их Atlas Aerospace на создание дронов. Но в биткоинах", — пояснил Иван Толчинский. Он также объяснил, почему украинская сторона не может в настоящий момент составить полноценный договор.

"У них нет времени составлять договор! Мы прошли госиспытания в Украине, и за два дня до установки дронов началась война".

Сейчас компания находится в интересном положении — деньги вроде есть, но их движения нет. Закупить комплектующие не представляется возможным, а украинская сторона срочно требует поставку, рассказывает Толчинский.

"Это позор и нам стыдно. Нам дали деньги, у нас тут висит украинский флажок — но это все, чем мы помогли. Если такие компании, как мы, здесь нежелательны, то мы переедем. Нас Голландия примет, или Германия. Там наши крупные клиенты", — говорит Иван Толчинский.

В Swedbank выражают недоумение по поводу сложившейся ситуации, потому что их сотрудникам клиент не выражал никакого недовольства. Кроме того, по словам Яниса Кропса, ситуация с деньгами после завершения проверки разрешится в течение двух дней.

"Во-первых, Украина всегда была государством повышенного риска. Потому что это не Евросоюз, там всякие сделки бывали. Это все надо иметь в виду. Второй момент: клиент работает без договора, по каким-то доверенностям. К тому же получает оплату в криптовалюте. Это даже не валюта. Это все — красные флажки, которые надо проверять", — пояснил представитель Swedbank Янис Кропс.

В компании Atlas Aerospace Rus.LSM.lv сообщили, что пытались открыть счета в других латвийских банках, но оказалось, что многие вообще не работают с оборонной индустрией или товарами двойного назначения. "У Министерства обороны и раньше была информация о политике Swedbank. Этот банк не предоставляет услуги военной индустрии", — заявил Rus.LSM.lv представитель Министерства обороны Латвии Каспар Галкин.

В Министерстве обороны Латвии рекомендуют компаниям, работающим в военной сфере, обращаться к ним за консультациями, и они подскажут, с какими банками можно работать.

В Латвийской федерации оборонной индустрии, считают, что ситуация ненормальна. Председатель правления Латвийской федерации оборонной индустрии Элина Эгле предложила таким банкам, раз уж они не хотят работать с местными компаниями, работающими в сфере обороны, покинуть территорию Латвии.

"Если этим корпорациям в нынешней ситуации до сих пор все равно, что происходит с обороной и безопасностью нашей страны, очевидно, они выбрали не тот рынок, и им нужно пересматривать свои стратегии. И уходить с рынков, где они не желают поддержать оборонную индустрию и предприятия, которые работают очень тесно, чтобы снабжать нашу армию необходимыми продуктами", — подчеркнула Элина Эгле.

Сейчас, когда расходы на оборону увеличиваются, а банковский сектор противодействует оборонным заказам и на политику банков невозможно повлиять, необходимо создать государственный банка, считает Эгле:

"Я вижу, что мы без своей финансовой институции, латвийской финансовой институции, очевидно, не обойдемся — потому что, извините, у шведских пенсионных фондов одна политика, у других фондов — другая. А в Латвии надо защищать свою страну".

В конечном итоге ситуация для компании Atlas Aerospace благополучно разрешилась. Деньги двинулись с места, и предпринимателям удалось начать закупку комплектующих для дронов.