Латвийский совет ректоров также потребовал отставки Шуплинской

Латвийский совет ректоров также потребовал отставки министра образования и науки Илги Шуплинской, сообщил генеральный секретарь совета Янис Бернатс.

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Совет ректоров присоединился к требованиям Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН), который также требует демиссии министра. Соответствующее письмо 23 декабря было направлено президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу и председателю Сейма Инаре Мурниеце.

"Пока не получены ответы должностных лиц, комментировать содержание письма было бы некорректным", - отметил Бернатс.

На состоявшейся в среду пресс-конференции, Шуплинска также не стала ничего комментировать, сославшись на то, что узнала о письме Совета ректоров только сегодня.

Как сообщалось, ЛПРОН заявил, что потребует отставки министра образования и науки Илги Шуплински, так как министр выразила готовность поддержать только одно из 15 требований ЛПРОН, два выполнить частично, а остальные полностью проигнорированы. Кроме того, диалог с министром резко ухудшился.

Профсоюз не может согласиться с тем, что в условиях чрезвычайного положения продвигаются изменения в законодательстве, которые свидетельствуют об отсутствии понимания сути работы учителя.

Шуплинска, комментируя решение профсоюза требовать ее отставки, заявила, что на все вопросы ЛПРОН ответы были даны. Она считает, что диалог с профсоюзом ведется очень интенсивно.