Латвийский суд постановил на время вернуть "THT — Комеди" и другие русскоязычные телеканалы

Административный районный принял решение временно вернуть в латвийское информационное пространство российские телеканалы "THT — Комеди", TNT4 International, "Пятница", KHL TV Channel и TNT Music – не хватает аргументации об угрозе каналов нацбезопасности. NEPLP собирается оспорить решение.
Суд объяснил свое решение тем, что Национальный совет электронный СМИ на смог достаточно аргументировать, что угрожает государственной безопасности Латвии в случае, если каналы продолжать работу.
29 апреля суд удовлетворил временную просьбу о защите от Global Media и приостановил действие решения NEPLP, запретившее в Латвии работу каналов THT-Comedy, THT4 International, "Пятница", KHL TV channel и TNT Music.
В своем решении суд не оспорил компетентность NEPLP запрещать распространение телевизионных программ. Суд заключил, что совет может назначать такой запрет в случае существующей угрозы нацбезопасности или общественному порядку — но в то же время конкретное решение остановить деятельность телеканалов не было достаточно аргументированно.
Если какие-то условия позволяют заключить, что телепрограммы распространяют или могут распространять необъективную информацию, которая угрожает национальной безопасности, у Совета есть не только право — но и обязанность приостановить деятельность этих программ, указал суд. И необходимо оценить, существуют ли такие условия.
Решение суда можно оспорить в Административном районном суде в течение 14 дней с момента принятия решения.
Компания Global Media зарегистрирована в 2016 году с основным капиталом в 2800 евро. В 2020 году оборот предприятия достиг 3,875 миллионов евро, а прибыль 290 тысяч евро. Крупнейший владелец компании (доля — 70%) — Адилбек Жанабаев, Анджею Пятецкому принадлежит 28,5%, а Елене Кичиковой — 1,5% акционерного капитала компании.
Уже сообщалось, что решение о блокировке развлекательных каналов NEPLP принял в начале марта, так как некое предприятие, связанное с Gazprom Media Holding находится в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Председатель совета NEPLP Иварс Аболиньш заявил, что совет оспорит решение суда. "По мнению суда, тот факт, что в информационном пространстве Латвии работают программы, прямо или косвенно принадлежащие "Газпромбанку", не угрожает информационному пространству и не противоречит правилам OFAC". Суд не осознает серьезность и обоснованность решения заблокировать каналы, считает Аболиньш.