Латвийский университет собирается пустить с молотка виллу основателя Rīgas Audums

Некогда роскошная вилла предпринимателя Роберта Хирша, основателя фабрики Rīgas Audums, может вскоре уйти с молотка, сообщает rus.LSM.lv. Её нынешний владелец - Латвийский Университет намерен вложить вырученные деньги в развитие академического центра в Торнякалнсе. У государства на его реставрацию не нашлось ни денег, ни желания, сообщает Русское вещание LTV7.

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Среди лабиринта индустриальных построек бывшей фабрики Rīgas Audums в микрорайоне Югла это здание стоит особняком. На небольшом пригорке. Это вилла латвийского предпринимателя Роберта Хирша. Более чем полвека — уже никакая не вилла, а в последние несколько десятилетий просто развалина.

Вилла — работа архитектора Карла Иоганна Фелско. За его авторством по всей Риге боле 115 домов. Этот появился здесь еще в конце 19 века.

В 1972 году, находясь в ссылке в США, предприниматель завещал все свое имущество Латвийскому университету. В том числе и это здание. В советские годы здесь было женское общежитие, позже — детский сад. Но когда Латвийский университет наконец получил завещанное здание в 1998 году — оно фактически было непригодным для жилья. О его реставрации вуз даже не думал. С формулировкой "вилла не подходит для исполнения основных функций ЛУ".

2,150 млн евро — такова будет начальная цена на аукционе, который ЛУ намерен организовать, как только улягутся страсти с коронавирусом. В эту сумму входят порядка 15 гектаров земли бывшей фабрики и 17 строений. Два из них имеют статус развалины.

"Если это не памятник, значит умные люди уже проанализировали, что у него нет ценности", — говорит директор департамента инфраструктуры Латвийского университета Маргерс Почс.

Это не совсем так, в Национальном управлении культурного наследия русскому вещанию подтвердили — с заявлением о включении этого здания в список памятников никто не обращался. А это первый шаг, чтобы оценить — достойно ли оно этого статуса.

После того, как вилла перешла в собственность ВУЗа, она несколько раз горела. Самый серьезный пожар произошел в 2013 году, после чего университет даже получил разрешение на снос. За тем, как здание приходит в упадок, следит глава фонда индустриального наследия Андрис Биедриньш и, например, на его фотографиях 2003 года у здания еще частично есть крыша.

"Жалко, что мышление людей очень медленно меняется, что есть какие-то ценности, которые можно использовать и для сегодняшнего дня. Я склонен думать, что университет не проследил за ним. И надо было раньше думать о том, чтобы его продавать, если самим не надо", — считает Андрис Биедриньш.

Ряд индустриальных объектов, которые находятся на месте бывшей фабрики приватизированы, а еще некоторые помещения ЛУ сдает в аренду. Прибыль от этого — порядка 40 тысяч евро в год. Приватизировать виллу желающих до сих пор не было. Поэтому, когда государственный вуз продаст всю эту территорию частникам — ее судьба останется под вопросом.