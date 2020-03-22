Латвийским медикам обещают "кризисную" прибавку к зарплате

Министерство здравоохранения готовит предложение Кабинету министров о том, чтобы доплачивать медикам в сложившейся кризисной ситуации 20% от зарплаты, сообщила в интервью передаче "Ничего личного" (Nekā personīga) министр здравоохранения Илзе Винькеле.

"Мы готовим предложение Кабинету министров о назначении доплаты в условиях кризиса тем, кто на своих плечах несет тяжесть этого кризиса", – сказала министр.

Как сообщалось ранее, Сейм принял законопроект, разработанный Министерством финансов, о мерах, направленных на ограничение распространения инфекции COVID-19 и борьбу с вызванными ею последствиями. Весь широкий спектр мер по государственной поддержке и борьбе с последствиями введен в один законопроект, в том числе – и выплаты пособия по простою работникам.

Ранее Сейм с небольшим перевесом голосов отклонил предложение депутата Сейма Ивара Зариньша ("Согласие") поднять как минимум на 20% зарплаты медицинским работникам со дня начала действия режима чрезвычайной ситуации. До 14 апреля в Латвии в связи с распространением вируса COVID-19 объявлена чрезвычайная ситуация.

За последние 10 дней в Латвии медики проверили 5127 человек с подозрением на COVID-19. На данный момент количество заболевших составляет 139 человек – они проживают в 30 краях. Больше всего заразившихся – в Риге, где оборудованы четыре пункта для забора анализов. Такие пункты оборудованы и в других городах.