Латвийское объединение регионов повторно избрало на пост председателя Смилтенса
Foto: LETA

В субботу, 3 июня, Латвийское объединение регионов (ЛОР) повторно избрало на пост председателя лидера партии, спикера Сейма Эдварда Смилтенса ("Объединенный список", в который входит и ЛОР).

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За Смилтенса проголосовали 213 делегатов съезда ЛОР, против — 32.

Кроме того, в правление ЛОР избраны Марис Спринджукс, Андрей Энце, Юрис Вилюмс, Дагнис Страубергс, Агнесе Гедушева, Янис Вилнитис, Илзе Ортвейна, Ромуальд Ражукс и Нормунд Лицис.

Гедушева была избрана председателем совета ЛОР.

Как сообщалось, сегодня прошел партийный съезд ЛОР, входящего в состав правящей ныне коалиции "Объединенного списка".

Как сообщили агентству LETA в ЛОР, на съезде состоялись выборы руководства партии. Кроме того, были обобщены достижения партии за год и обсуждались решения в таких областях, как безопасность, образование, народное хозяйство и региональное развитие.

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