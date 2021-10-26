Латвийское общество врачей требует отставки министра здравоохранения Павлютса
Foto: Valsts kanceleja

Латвийское общество врачей требует отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса. Об этом говорится в заявлении организации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ведомство считает, что минздрав непрофессионально подходит к разрешению вызванного коронавирусом кризиса и призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленно пересмотреть кризисное управление и привлечь к принятию решений профессионалов сферы и экспертов.

"Более недопустима ситуация, когда вся ответственность за ошибочные или не принятые своевременно решения правительства и Минздрава перекладывается на работающих в здравоохранении, чье мнение открыто игнорируется уже два года. И про решение Минздрава уже в ноябре объявить мобилизацию медиков отрасль здравоохранения узнала сегодня из СМИ", — говорится в заявлении общества.

Латвийское общество врачей требует, чтобы министерство здравоохранения и министр здравоохранения "прекратили подрывать систему здравоохранения Латвии" и взяли на себя ответственность за ошибки в организации процесса вакцинации.

"Минздрав с июля 2021 года так и не одобрил руководство по приоритизации пациентов (деления на приоритетных и неприоритетных в плане доступа к ресурсам терапии, - прим. ред.), как того требует постановление Кабинета министров. Выполнение этой важной задачи было отложено, а отсутствие руководящих принципов еще больше усложняет работу врачей, которые занимаются лечением пациентов с Covid-19", — говорится в заявлении организации.

Общество полагает, что перед мобилизацией нужно провести целенаправленное планирование ресурсов, а также провести дополнительный инструктаж для медиков, занятых работой с Covid-пациентами, и составить план, куда нужно было направлять мобилизованных специалистов.

"Сперва работу семейных врачей унижали, а сейчас коллег обвиняют во всех проблемах, связанных с вакцинацией. Вместо того, чтобы решать вопрос о зарплатах тех, кто работает в сфере здравоохранения, правительство всерьез дискутирует о привлечении зарубежных специалистов, что еще больше демотивирует наших медиков, которые уже работают на грани выгорания", — говорится в сообщении организации.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс выразил разочарование решением Латвийского общества врачей, которое потребовало его отставки, и призвал к совместному преодолению кризиса.

"Я расстроился, когда неожиданно узнал о решении Латвийского общества врачей потребовать моей отставки. Понимаю недовольство работой правительства во время пандемии, это чрезвычайно трудное время для врачей. Призываю к совместному преодолению этого кризиса", — написал Павлютс у себя в Twitter.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

18

Source

rus.DELFI.lv

Tags

министерство здравоохранения Коронавирус Локдаун пандемия Covid-19 Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи