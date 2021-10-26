Латвийское общество врачей требует отставки министра здравоохранения Павлютса

Латвийское общество врачей требует отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса. Об этом говорится в заявлении организации.

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Ведомство считает, что минздрав непрофессионально подходит к разрешению вызванного коронавирусом кризиса и призывает премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленно пересмотреть кризисное управление и привлечь к принятию решений профессионалов сферы и экспертов.

"Более недопустима ситуация, когда вся ответственность за ошибочные или не принятые своевременно решения правительства и Минздрава перекладывается на работающих в здравоохранении, чье мнение открыто игнорируется уже два года. И про решение Минздрава уже в ноябре объявить мобилизацию медиков отрасль здравоохранения узнала сегодня из СМИ", — говорится в заявлении общества.

Латвийское общество врачей требует, чтобы министерство здравоохранения и министр здравоохранения "прекратили подрывать систему здравоохранения Латвии" и взяли на себя ответственность за ошибки в организации процесса вакцинации.

"Минздрав с июля 2021 года так и не одобрил руководство по приоритизации пациентов (деления на приоритетных и неприоритетных в плане доступа к ресурсам терапии, - прим. ред.), как того требует постановление Кабинета министров. Выполнение этой важной задачи было отложено, а отсутствие руководящих принципов еще больше усложняет работу врачей, которые занимаются лечением пациентов с Covid-19", — говорится в заявлении организации.

Общество полагает, что перед мобилизацией нужно провести целенаправленное планирование ресурсов, а также провести дополнительный инструктаж для медиков, занятых работой с Covid-пациентами, и составить план, куда нужно было направлять мобилизованных специалистов.

"Сперва работу семейных врачей унижали, а сейчас коллег обвиняют во всех проблемах, связанных с вакцинацией. Вместо того, чтобы решать вопрос о зарплатах тех, кто работает в сфере здравоохранения, правительство всерьез дискутирует о привлечении зарубежных специалистов, что еще больше демотивирует наших медиков, которые уже работают на грани выгорания", — говорится в сообщении организации.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс выразил разочарование решением Латвийского общества врачей, которое потребовало его отставки, и призвал к совместному преодолению кризиса.

"Я расстроился, когда неожиданно узнал о решении Латвийского общества врачей потребовать моей отставки. Понимаю недовольство работой правительства во время пандемии, это чрезвычайно трудное время для врачей. Призываю к совместному преодолению этого кризиса", — написал Павлютс у себя в Twitter.