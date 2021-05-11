Латвийское телевидение начинает цикл дебатов перед муниципальными выборами
Foto: F64

Латвийское телевидение (ЛТВ) во вторник, 11 мая, начинает цикл дебатов перед выборами самоуправлений, сообщила представитель ЛТВ Криста Луиза Приедите.

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Первые дебаты пройдут во вторник в 15.15 на телеканале ЛТВ1, в них примут участие кандидаты в депутаты самоуправлений Валки и Саулкрасты.

С приближением муниципальных выборов, которые состоятся 5 июня, ЛТВ и портал общественных СМИ lsm.lv организуют дебаты с кандидатами из всех краев Латвии. В связи с эпидемиологической ситуацией дебаты пройдут в удаленном режиме.

Следующие дебаты состоятся 12 мая, в них примут участие представители кандидатских списков из Вентспилсского, Ливанского и Алуксненского краев.

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LETA

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LETA

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Выборы в самоуправления 2021
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