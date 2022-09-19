Латвийское телевидение заплатит штраф за незаконную предвыборную агитацию

За существенные нарушения Закона о предвыборной агитации — несоблюдение запрета на скрытую предвыборную агитацию в программах Personība.100g kultūras и"1:1" Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал общественное СМИ — Латвийское телевидение (LTV) на 11 600 евро. Об этом агентству LETA сообщили представители NEPLP.
11 августа этого года NEPLP начал два процесса об административном нарушении Закона о предвыборной агитации в деятельности LTV — согласно закону, скрытая предвыборная агитация запрещена.
Нарушения были выявлены в программе LTV1, где допускалось повторное распространение передач, содержание которых связано с участниками партий "Единый список" и "Развитие/За!".
Изучив материалы дела и заслушав пояснения представителя LTV, совет признал нарушения существенными и принял решение назначить штраф 7100 евро для одного случая, и 4500 евро для другого.