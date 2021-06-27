Латвийскую еврейскую общину возмутило фото Гобземса с желтой шестиконечной звездой на груди

Латвийская еврейская община выступила в социальных сетях с обращением не использовать "неэтичные, бездумные и дешевые приемы" в контексте пандемии и вакцинации. Общину возмутила фотография противника вакцинации от Covid-19, депутата Сейма Алдиса Гобземса с шестиконечной желтой звездой на груди.

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В пятницу Гобземс в своих социальных сетях опубликовал фото, где к его майке прикреплена желтая шестиконечная звезда. Снимок сопровождается записью, в которой он заявляет, что не привит от коронавируса и призывает других противников вакцинации тоже прикрепить желтую звезду. "Все начинается с кажущейся мелочи. Не разрешить здоровому человеку войти в магазин или кафе. С этого это начинается", — написал политик.

Позже он опубликовал новый снимок с шестиконечной звездой на груди, в комментарии рассказывая о своей спортивной активности, а также сравнивая эпидемиологические ограничения с Холокостом.

Viņu ieskatā es esmu netīrs! pic.twitter.com/8HJO3e4K3N — Aldis Gobzems (@AldisGobzems) June 26, 2021

Поступок политика возмутил Латвийскую еврейскую общину. Председатель Совета еврейских общин Латвии Аркадий Сухаренко заявил, что совет "считает действия депутата Гобземса и его сторонников абсолютно аморальными и глубоко оскорбительными для жертв нацистского террора, их родственников и всех жителей Латвии, пытающихся сохранить память о трагедии Холокоста, особенно учитывая, что эти призывы прозвучали в 80-летие начала Холокоста в Латвии".

Сухаренко подчеркнул, что знаки на одежде евреев означали обречение на гибель. "Действующие сейчас в Латвии ограничения касаются посещения развлекательных заведений, но никоим образом не влияют на социальный статус людей и, конечно же, не подразумевают обреченность члена общества быть арестованным и убитым", — указал Сухаренко. Он призвал не использовать "неэтичные, бездумные и дешевые приемы".