Латвия 11 лет не оплачивает операции по реконструкции груди женщинам после онкологии

В отличие от многих других стран мира и ЕС, Латвия не финансирует операции по реконструкции груди женщинам, которые победили в борьбе с раком, но потеряли одну или обе груди. Операция по реконструкции груди является неотъемлемой частью выздоровления, заключительным этапом лечения рака, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

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К сожалению, в Латвии с 2009 года, когда была прекращена программа реконструкции груди для пациентов с раком груди, финансирование не возобновлялось. Поднять этот вопрос призывают и общественность, и врачи.

Ответственные комиссии Сейма рассмотрели коллективное заявление о том, чтобы государство финансировало операции по реконструкции груди после рака, и рекомендовали выдвинуть этот вопрос как приоритетный при рассмотрении бюджета будущего года.

По данным латвийской сети женских негосударственных организаций, рак груди является наиболее частой причиной преждевременной смерти женщин трудоспособного возраста в Латвии. Он поражает до 1200 женщин в год, а в реконструктивной операции ежегодно нуждаются до 250 пациенток.