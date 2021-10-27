Латвия близка к запрету георгиевских ленточек на публичных мероприятиях

Сегодня, 27 октября, перед окончательным чтением комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала поправки к законам, запрещающие использование георгиевских лент на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах.

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К третьему чтению депутат Николай Кабанов ("Согласие") подал предложение об исключении из запрета на использование георгиевской ленты во время памятных мероприятий в местах военных захоронений и у памятников погибшим на войне, в рамках реконструкции военных событий, а также на мероприятиях с участием иностранных дипломатов.

Выслушав представителей Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности, Государственной полиции и других ведомств, комиссия приняла решение предложение отклонить.

"Принимая во внимание экспансию России на Украине и ее тоталитарную идеологию в отношении бывших республик СССР, у Латвии есть основания разглядеть угрозу своей демократической системе и безопасности. Запрет на георгиевские ленточки ограничил бы такие проявления идеологии. Мы должны показать свою позицию против использования этих ленточек на публичных мероприятиях", — подчеркивал ранее председатель парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

В настоящее время во время публичных мероприятий законом запрещается использование флагов, гербов и гимнов бывшего СССР, его республик и нацистской Германии, нацистских свастик, знаков SS и советской символики — серпа и молота, а также их стилизации.

Исключение делается лишь в том случае, если все вышеперечисленное не используется для прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных режимами преступлений.

Как уже сообщалось ранее, авторами поправок к законодательству являются политики Национального объединения.

"Георгиевская ленточка" — общественная акция по раздаче символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводимая с 2005 года.

Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской наградой Российской империи. Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".