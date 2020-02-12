Латвия будет требовать от России выдать ей задержанного нацбола Бенеса Айо

Генеральная прокуратура Латвии подтвердила агентству LETA, что обратится к России с просьбой выдать находящегося в латвийском розыске национал-большевика Бенеса Айо. Активист, несколько лет назад покинувший родину и присоединившийся к пророссийским ополченцам на востоке Украины, был задержан в Архангельске.

В Службе госбезопасности Латвии агентству LETA пояснили, что, согласно законам, требовать выдачи лица у иностранного государства может лишь орган, ведущий уголовное преследование — в данном случае это Генпрокуратура.

Бенес Айо был задержан в поселке Урдома Архангельской области — он посещал на станции Шиес активистов, выступающих против строительства мусорного полигона.

По данным "Северо-Запад. МБХ медиа", Айо вернулся с Шиеса в Урдому и планировал сесть на поезд до Москвы. Тогда его и задержали.

Бенес Айо был объявлен в розыск в феврале 2015 года в связи с призывами к насильственному свержению государственной власти. Судя по письмам в СМИ и публикациям в интернете, последние годы он находился на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Предполагается, что Бенес Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины.