Латвия дополнительно получит 167 тыс. доз вакцины Moderna

В результате перераспределения вакцин против Covid-19 между странами Европейского союза, Латвия сможет приобрести дополнительные 167 213 доз вакцины Moderna, сообщила представитель министерства здравоохранения Ласма Биндере.
Примерно 100 00 доз могут поступить в Латвию уже в первой половине 2021 года. Своими вакцинами поделились другие страны ЕС, перераспределение было организовано Швецией.
Первоначально Латвия претендовала на получение 336 566 доз вакцины Moderna.
С учетом дефицита вакцины в стране и рисков из-за медленной вакцинации от коронавируса, на прошлой неделе министр здравоохранения Даниель Павлютс обратился в Еврокомиссию с просьбой о помощи, чтобы перераспределить для Латвии вакцину, которая может быть поставлена уже в первом или втором квартале 2021 года.
"Эти дополнительные дозы вакцины обеспечат защиту для более чем 83 600 жителей, примерно для 50 000 - уже в первой половине года. Сможет быстрее провести вакцинацию менее защищенных жителей. Спасибо партнерам из Европейского союза", - отметил министр.
Первую партию из перераспределённого объема вакцин Латвия получит уже в марте, большую часть - во втором квартале 2021 года.
Решение о приобретении вакцины должен одобрить Кабинет министров. Латвия приобретет вакцину по цене производителя.