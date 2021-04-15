Латвия дополнительно получит более 210 000 вакцин Pfizer

До конца лета Латвия получит дополнительно более 210 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19, сообщилa представитель Минздрава Синтия Гулбе.

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В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует продлить договор с фармацевтической компанией Pfizer о поставках вакцины от Covid-19 до 2023 года.

Pfizer/BioNTech во втором квартале этого года планирует поставки в ЕС еще 50 млн доз вакцины дополнительно к 200 млн доз, которые уже предусмотрены договором.

Ранее была достигнута договоренность о том, что Латвия во втором квартале получит дополнительно 406 283 дозы вакцины Pfizer/BioNTech.