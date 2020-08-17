Латвия готова принять политических беженцев из Беларуси

Латвия готова принять политических соискателей убежища из Беларуси, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич после заседания правительства, сообщает LETA.

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Ринкевич рассказал, что правительство обсуждало возможность открыть границу для граждан Беларуси. По его словам, Латвия готова принять политических беженцев в соответствии с нынешними законами и ограничениями, связанными с Covid-19.

Глава МИД отметил, что он не прогнозирует большой поток беженцев, хотя это зависит от развития ситуации. “Надеюсь, что обширные репрессии не последуют, но мы готовы принять политических беженцев, не ожидая, что это будут очень большие числа”, - сказал Ринкевич.

На данный момент Латвия не получала просьб о предоставлении убежища от граждан Беларуси. В свою очередь, за последние несколько лет несколько белоруссов просили Латвию предоставить убежище, но никому из них этот статус не был присвоен.

Ранее с таким же заявлением выступил глава комитета Сейма Литвы по иностранным делам Эмануэлис Зингерис.