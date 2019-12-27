Латвия и Эстония хотят вместе построить огромный парк ветрогенераторов в Рижском заливе

Латвия и Эстония планируют построить крупный морской парк ветрогенераторов в Рижском заливе. 19 декабря эстонское правительство одобрило создание трех ветропарков, крупнейший из которых будет вырабатывать до 1000 мегаватт электричества.

Самый амбициозный проект будет реализовывать эстонское предприятие Enefit Green, дочернее предприятие Eesti Energia. Ветропарк будет расположен в 10 км от острова Кихну и 16 километрах от деревни Хядемеэсте. Его мощность составит 1000 мегаватт - это половина годового потребления электроэнергии Эстонии.

В то же время буквально в 10 километрах от эстонского ветропарка Латвия планирует построить свой ветропарк на 800 мегаватт. В связи с этим в начале декабря министры экономики обеих стран встретились, чтобы обсудить возможности сотрудничества.



Примерное место расположения парков ветрогенераторов.

"Мы обсуждали возможность сделать что-то совместно в Рижском заливе. Я надеюсь, что такие возможности будут, тогда это будет дешевле для обеих стран", – сказал порталу rus.err.ee министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас.

Идею совместного строительства поддерживает министр экономики Латвии Ральф Немиро (KPV LV):

“Крайне важно, чтобы Балтийский регион работал в направлении общих целей как сильный альянс. Я очень рад, что нам наконец-то удалось добиться активного сотрудничества Латвии и Эстонии в развитии источников возобновляемой энергии.”

В Министерстве экономики Латвии порталу DELFI сказали, что проект находится на очень ранней стадии разработки. Изначально ведомство планировало до 2030 года самостоятельно разработать проект ветропарка, но сейчас министры намерены объединить усилия. Это совпадает с целями Национального плана энергетики и климата и политикой ЕС. Согласно планам ЕС, доля ветряной энергии в ближайшие 10 лет должна вырасти в четыре раза.

На данный момент парки ветрогенераторов производят только 1,8% от всей электроэнергии Латвии. Если Латвия достигнет целей плана, в том числе построит крупный ветропарк вместе с Эстонией, то доля ветряной энергии составит 26% - 27%, сообщила представитель Минэкономики Эвита Урпена.

В свою очередь, rus.err.ee отмечает, что проект эстонского ветропарка в Рижском заливе находится в разработке с 2009 года. Процесс исследования влияния на окружающую среду и оформление согласований может занять ещё несколько лет. Enefit Green предстоит исследовать, как морские ветрогенераторы повлияют на флору, морское дно, птиц, морских млекопитающих и многое другое. Только после этого компания выдвинет проект на общественное обсуждение.