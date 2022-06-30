Латвия и Эстония подписали протокол о закупке систем ПВО средней дальности
Foto: Ieva Lūka/LETA

В четверг, 30 июня, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Эстонии Калле Лаанет во время саммита НАТО в Мадриде подписали протокол о намерениях по закупке систем ПВО средней дальности, сообщает агентство LETA.

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Пабрикс подчеркнул, что агрессия России в Украине ясно показывает необходимость систем ПВО.

Саммит НАТО дал четкий сигнал о том, что тем, кто готов инвестировать в оборону, будет оказана помощь. Эстония является надежным союзником и, безусловно, одной из стран, которая сделает свой вклад, отметил Лаанет. Важно, что Эстония, помимо предлагаемой союзниками поддержки, готова внести свой вклад в противовоздушную оборону.

Подписанный протокол послужит основанием для заключения договора о совместной закупке с Эстонией, что позволит вместе координировать реализуемые меры, эффективно использовать выделенные на оборону средства, а также укреплять стабильность и безопасность региона в целом.

Осуществляя совместную закупку с Эстонией, работа по внедрению системы ПВО средней дальности в Латвии начнется немедленно. Также не исключено, что к закупке системы ПВО могут быть привлечены и другие союзники.

Противовоздушная оборона является критически важным элементом в военной безопасности Латвии, поскольку введение такой системы значительно повысит способность государства отбивать ракеты, которыми в настоящее время обстреливаются города в Украине.

В целях усиления противовоздушной обороны Латвии 26 июня на базе Воздушных сил НВС в Лиелварде была размещена поставленная Испанией батарея зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

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